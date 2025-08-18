Personlig assistent sökes till aktiv kvinna i centrala Stockholm
2025-08-18
Nu söker jag två nya stjärnor för schemaanställning!
Om mig: Jag är en aktiv kvinna i 30-årsåldern som bor själv i en egen lägenhet mitt i Stockholm City. Träning är en stor del av mitt liv och jag går på daglig verksamhet två dagar i veckan. Andra intressen är att läsa böcker, lyssna på musik, mode, ridning och att gå ut på promenader - speciellt när solen tittar fram! Jag kommunicerar med hjälp av bildstöd och förflyttar mig med hjälp av assistent som levande stöd.
Om dig: För att lyckas i rollen som min personliga assistent ska du vara initiativtagande, tala bra svenska och gärna ha en dos humor! Jag önskar även att du är mellan 25-50 år. Du kommer att assistera mig med det mesta i min vardag såsom hushållssysslor, hygien, träning och matlagning. Du får även en lång introduktion, delegering och utbildning för att få så bra förutsättningar som möjligt för att kunna assistera mig i min vardag.
Krav för tjänsten:
- Kvinna
- Bra svenska
- Ryggstark
- Initiativtagande
- Pratglad
Arbetstider: Dag, kväll, helg.
Omfattning: Schemaanställning (dag, kväll och helg) med möjlighet att jobba extra vid behov.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Tveka inte att söka om du känner att du kanske är min nya assistent!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Detta är ett deltidsjobb.
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9463105