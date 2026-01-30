Personlig assistent sökes till aktiv kvinna i Älvsjö, måndag-torsdag dagtid
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB
Jag är en social och aktiv kvinna på 34 år som söker en personlig assistent.
Jag gillar att göra saker tillsammans med andra - musikaler, bio och andra roliga aktiviteter är något jag verkligen uppskattar.
Ibland rider jag och simmar, så det är ett plus om det är något du också tycker om.
Jag går på daglig verksamhet varje vardag på Kungsholmen, och jag tränar regelbundet, både på fritiden och på verksamheten, ungefär 1-2 gånger i veckan. Jag använder flera olika hjälpmedel, bland annat permobil, rullstol, ståskal, ortoser för händer och ben, hostmaskin och stödstrumpor.
Jag äter sondmat men kan också dricka soppa och liknande. Jag har epilepsi, men behöver ingen akutmedicin.
Djur tycker jag mycket om, även om jag inte har några egna.
Jag gillar när det händer saker och uppskattar sällskap - så om du är en trygg, engagerad och aktiv person som gillar att vara med där det händer, då kanske vi kan ha kul tillsammans!
Arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 07:30-17:30 enligt ett rullande schema. Om personkemin stämmer så kan det bli ett riktigt fint samarbete. Det är en merit om du har erfarenhet av teckenkommunikation!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning: Fast månads- vecko- eller timlön
