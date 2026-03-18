Personlig assistent sökes till aktiv kvinna
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund
2026-03-18
Vi söker nu vikarie till en kvinnlig personlig assistent till en kvinna som bor i hus på landet tillsammans med sin sambo och hund. Hon använder rullstol och behöver stöd i sin vardag, på sitt arbete samt vid olika fritidsaktiviteter.
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i både vardagliga sysslor och vid aktiviteter. Det kan till exempel handla om hjälp i hemmet, förflyttningar, följa med till jobbet eller delta i olika fritidsintressen.
Kvinnan uppskattar att vara mycket utomhus och är intresserad av exempelvis skoteråkning och trädgårdsarbete, vilket ses som ett plus om du också tycker om.
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en positiv inställning, är social, trygg och att du uppskattar ett arbetssätt där det är både ordning och reda men också lättsamt och trevligt. Bra om du är flexibel och trivs med varierande arbetsdagar där det gärna har viss erfarenhet från vård- eller omsorgsarbete. Vi ser gärna att du har lätt för att skapa goda relationer och känner dig bekväm med att vara ett stöd i både praktiska moment och sociala sammanhang.
Låter detta som något för dig?
Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Företagsinformation
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Introduktion och stöd från ett erfaret team
Löpande rekrytering - skicka din ansökan redan idag!
Nyfiken? Vet du inte exakt vad rollen innebär? Hör av dig - vi berättar gärna mer!
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på Storsjöbydens personliga assistans följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke - en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
832 51 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Lina Edberg lina.edberg@spaab.se 070-3060185
