Personlig assistent sökes till aktiv kvinna
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2025-09-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorg Assistans 1 AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en aktiv kvinna med MS, hennes intressen är körsång, språk och resor och spontana utflykter.
Om rollen
Du är vår kunds armar och ben, som personlig assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen såsom handla laga mat, tvätta men även den personliga hygienen. Ibland blir det aktiviteter utanför hemmet så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av vår kunds trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt som även är lyhörd och kan ta egna initiativ. Personkemin är viktig så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll. Du måste kunna skriva samt tala svenska obehindrat då vi dokumenterar kundens vardag.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: deltid, kväll och helg
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://www.omsorgassistans.se Arbetsplats
Omsorg Assistans Kontakt
Stina Lovic stina.bergqvist@omsorgassistans.se 073-3730052 Jobbnummer
9528807