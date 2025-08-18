Personlig assistent sökes till aktiv kvinna.
2025-08-18
Jag är en 37-årig kvinna som vill förstärka mitt team med personliga assistenter som kan arbeta som timvikarier.
Jag bor själv i en lägenhet med bra läge i Hudiksvall. På min fritid är jag väldigt aktiv, genom att vara på stan, sitta ute i solen, fiska, simma och träffa mina vänner.
Jag behöver extra händer vid förflyttningar, personlig hygien, KAD och vid matlagning. Jag vill planera min tillvaro och tar mina egna beslut. Som alla har jag mina sämre dagar men de går snabbt över.
Du är helst rökfri och har en positiv energi. Du ska kunna laga mat och kunna samarbeta.
Jag har husdjur.
Företagsinformation
Addera assistans AB är måna om sina kunder och sina assistenter. Vi tror på att ta hand om vår personal på bästa sätt, då det är de som finns nära kunden. För att lyckas med det har vi ett nära samarbete med varandra. Vi finns alltid till hands. Vi sätter våra värderingar högt och lever efter dessa för att ha ett sunt och öppet klimat runt varje kund och i varje personalgrupp.
Addera assistans har kontor i Hudiksvall och Ljusdal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addera Assistans AB
(org.nr 559173-4024)
Per Fock per@adderaassistans.se
9463102