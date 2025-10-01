Personlig assistent sökes till aktiv kille i Staffanstorp
2025-10-01
Personliga assistenter sökes till en aktiv kille i Staffanstorp
Sydassistans söker personliga assistenter till en social och aktiv kille på 40 år i Staffanstorp.
Uppdragsgivaren har en förvärvad hjärnskada och har assistans dygnet runt. Hans funktionsnedsättning medför bland annat att han är rullstolsburen, har ataxi (ofrivilliga skakningar), och har ett långsamt lite otydligt tal samt epilepsi.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med:
• Förflyttningar (med hjälp av lift)
• Personlig hygien
• Hemmets skötsel
• Deltagande i fritidsaktiviteter
• Utflykter
Uppdragsgivaren har egen bil, och det är därför ett krav att du har körkort och är bekväm med att köra.
Uppdragsgivaren går på daglig verksamhet 3 dagar/vecka - samt tränar för sin rygg - under dessa tider är assistenten med.
Arbetstid Vi söker både heltidsanställda och timvikarier.
Du kommer arbeta enligt ett rullande schema som inkluderar dag- kvälls- och helgpass samt sovande jour.
Vem söker vi? Vi söker dig som är rökfri, ansvarsfull, lyhörd, pedagogisk och har humor. Du behöver ha förmåga att motivera och peppa för att uppdragsgivaren ska bryta gamla vanor. Du behöver också kunna ta initiativ och samarbeta med arbetslaget och anhöriga för att få vardagen att fungera för uppdragsgivaren.
Så här skriver uppdragsgivaren själv:
"Jag trivs bäst med personer som är lyhörda, pedagogiska och humoristiska. Du behöver ha överseende med att jag kan fastna i att ställa samma frågor om och om igen både då mitt minne är kort (men bra) och då jag använder frågor som ett sätt att kommunicera. Du får gärna dela med dig av dig själv och dina upplevelser i livet, det tycker jag är spännande och jag kan vara en riktigt bra lyssnare." Rekrytering sker löpande
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans åt personer med funktionsnedsättning i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Med ledorden Trygghet, Respekt och Livskvalitet arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. På Sydassistans erbjuder vi våra anställda utbildningar som är relevanta för arbetet med just din uppdragsgivare. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sydassistans AB
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Katja Nilsson katja@sydassistans.se
