Personlig assistent sökes till aktiv 5-årig pojke
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2025-12-10
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Furuboda Assistans AB i Lund
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
, Malmö
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en glad och aktiv 5-årig pojke med autism. Han är icke-verbal och bor med sin familj i Södra Sandby. Tjänsten omfattar ungefär 60 % eller strax över.
Pojken älskar rörelse och behöver en vuxen som kan möta hans tempo och ge trygghet i vardagen. Han går i förskola vardagar kl. 9-14. Arbetstiden är främst vardagar kl. 14-18 samt söndagar kl. 12-16.
Vi ser gärna att du deltar i habiliteringskursen "More Than Words" (åtta tillfällen under våren). Kursen räknas som arbetstid.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Stöd i rutiner och struktur
Lek och aktivitet inne och ute
Skapa trygghet vid övergångar och nya situationer
Stöd i kommunikation och socialt samspel
Vi söker dig som är
Trygg, tålmodig och lugn
Aktiv och orkar hålla högt tempo
Ansvarsfull och trygg i att arbeta nära barn
Lyhörd och bra på att skapa förutsägbarhet
Erfarenhet av autism är meriterande Övrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638) Kontakt
BemanningsAdministratör
Carolin Qvarnström carolin.qvarnstrom@furuboda.se 0739-414699 Jobbnummer
9637522