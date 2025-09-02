Personlig assistent sökes till aktiv 22 årig kille i Borås
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås
2025-09-02
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vill du känna att du gör skillnad i en människas vardag? Vi söker dig som tycker om att jobba med människor och som trivs i att vara en hjälpande hand.
Vi på Sanda Assistans söker assistenter till aktiv 22 årig kille boende i Borås.
Har assistans dygnet runt med väntetid med 6,5 timme.
Kunden har dubbelassistans under dagtid.
Han har en utvecklingsstörning, autism, samt epilepsi, han har inget eget tal. Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Som personlig assistent hos honom så kommer du vara hans förlängda arm och hjälpa honom i hans vardag.
Det innebär hjälp med personlig omvårdnad, hushållsgöromål, promenader, aktiviteter m.m
Han är aktiv och älskar att vara ute och promenera och bada på badhuset och i sjöar.
Du som söker bör ha bra fysik, då det kan förekomma tunga lyft. Samt att kunden är ute och promenerar mycket.
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter kundens behov och kunna ta egna initiativ.
Rekrytering sker löpande Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Emilia Larsson 0709206585 Jobbnummer
9487846