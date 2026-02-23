Personlig assistent sökes till aktiv 14-årig pojke
Dml Assistans Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-02-23
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dml Assistans Ekonomisk Fören i Sundsvall
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en härlig 14-årig kille med mycket energi och upptäckarglädje! Tjänsten som personlig assistent innebär att vara ett stöd i både vardag och fritid.
Vi söker dig som är:
Aktiv och positiv - du gillar att hitta på saker och sprider bra energi.
Lösningsorienterad och ansvarstagande - du ser möjligheter och tar initiativ.
Påhittig och lekfull - du tycker om att leka, busa och hitta på roliga aktiviteter.
Social och tålmodig - du har lätt för att skapa relationer och möta människor där de är.
Du behöver också:
Körkort - då resor förekommer i tjänsten.
Gilla att bada, resa och vara ute - pojken älskar vatten, utflykter och att vara i naturen.
Om tjänsten:
Tim- och sommarvikarie
Arbetstider: Varierande, dag/kväll/natt/helg
Plats: Delad arbetsplats - Alnö/Sörnacksta
Tillträde: Vi söker en vikarie som kan starta omgående
Vi lägger stor vikt vid personkemi och att du har ett genuint engagemang för att arbeta som personlig assistent. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav - rätt personlighet är viktigast!
Vill du vara med och skapa en meningsfull och rolig vardag för en fantastisk kille? Skicka in din ansökan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: ansokningar@dmlassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie". Arbetsgivare Dml Assistans Ekonomisk Fören
, http://www.dmlassistans.se
852 31 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dml Assistans Ek Fören Jobbnummer
9758838