Personlig assistent sökes till aktiv 12-årig kille i Trelleborg
2026-03-11
Vi söker dig som är glad, lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för hinder! Du kommer att arbeta med mig, en aktiv 12-årig kille, jag bor med min familj i Trelleborg.
Om rollen: Jag söker dig som vill arbeta på timme vid behov. Arbetet innebär att vara med på olika typer av aktiviteter och utflykter - allt från promenader och cykelturer till bad och kollektivt resande. Det är därför viktigt att du är i god fysisk form och trivs med ett aktivt arbete.
Vem vi söker:
- Du är trygg, tålmodig och har förmåga att hantera utmanande beteenden.
- Du har gärna erfarenhet eller kunskap om autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning (IF) - men det är inget krav.
- Du är inte rädd för att ta ansvar för vardagssysslor som att laga mat, stötta med städning och hjälpa till att hålla ordning.
Vi erbjuder:
- Ett varierande och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
- Ett nära samarbete med familjen och ett team som stöttar varandra.
- Flexibla arbetspass med möjlighet till både vardag och helg.
Tjänsten är en timanställning vid behov. Flexibilitet är viktigt då arbetspassen kan variera.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
