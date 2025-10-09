Personlig assistent sökes till aktiv 11-årig kille i Katrineholm
2025-10-09
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Är du en energisk och engagerad person som älskar att arbeta med barn? Vill du göra skillnad i en ung människas liv? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! AssistansExperten söker en personlig assistent till en aktiv och glad 11-årig kille i Katrineholm. Tillsammans kan ni skapa en meningsfull och trygg vardag fylld av roliga aktiviteter och gemenskap. Hos oss får du inte bara en arbetsroll - du får chansen att bli en viktig del av en familjs liv och bidra till deras glädje och utveckling!
Om rollen
Som personlig assistent kommer du att ha en central roll i den 11-åriga pojkens liv. Du kommer att stödja honom i hans dagliga aktiviteter och hjälpa honom att delta i olika fritidsaktiviteter. Tjänsten är flexibel och innebär arbete efter skolan, på helger och kvällar, samt under lov. Vi söker dig som är redo att hoppa i bassängen, följa med på ridturer och vara en stöttande vän i alla hans äventyr. Du kommer att vara en trygg och kärleksfull närvaro som gör varje dag spännande och utvecklande!

Publiceringsdatum
2025-10-09

Kvalifikationer
För att passa i denna roll är det viktigt att du har en god fysik och gillar att vara aktiv. Vi söker en person med följande egenskaper:
• Erfarenhet av att arbeta med barn, gärna med förståelse för autism och intellektuell funktionsnedsättning.
• Förmåga att möta barnet med tålamod, tydlighet och värme.
• Du är lugn men också lekfull, och kan kommunicera tydligt och enkelt.
• Flexibilitet, lojalitet och pålitlighet är avgörande.
• Rökfri, både på arbetstid och fritid.
Om du har erfarenhet från vården eller arbete med ungdomar är det ett stort plus!Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på pojkens behov och intressen. Du kommer att:
• Stötta och assistera pojken i hans dagliga aktiviteter och rutiner.
• Delta i fysiska aktiviteter som lek, simning och ridning.
• Erbjuda trygghet och stöd i både roliga och utmanande situationer.
• Kommunicera och interagera på ett sätt som främjar hans utveckling och delaktighet.
• Arbeta nära familjen för att skapa en trygg och harmonisk miljö.
Du kommer att spela en avgörande roll i att skapa glädje och trygghet i pojkens liv!
Erbjudande
Vi på AssistansExperten värdesätter våra medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas. Du får:
• En flexibel arbetsroll som anpassas efter dina och pojkens behov.
• Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
• Stöd och vägledning från erfarna kollegor inom vår organisation.
• Möjlighet att göra skillnad i en ung människas liv och bidra till hans glädje och utveckling.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj!Så ansöker du
Är du redo att bli en viktig del av en fantastisk pojkes liv? Skicka in din ansökan redan idag! Tänk på att bifoga ett giltigt utdrag ur belastningsregistret, då detta är ett krav för tjänsten. Beställ gärna detta så snart som möjligt, eftersom det kan ta några veckor. Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och utveckling? Tveka inte - vi ser fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan till AssistansExperten och bli en del av vårt glada team!

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09

Omfattning
