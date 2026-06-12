Personlig assistent sökes till 9-årig tjej i Varberg.
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Varberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Varberg
2026-06-12
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Tjänsten är på 100% förlagd dagtid och kvällstid på vardagar och helger. Arbetspassen varierar mellan 10-12 timmar på ett rullande tvåveckorsschema vilket innebär att du jobbar lika många dagar som du är ledig.
Tjänsten söker sig till dig som är duktig på att läsa av hur någon mår. Arbetet kan innebära att du måste gå från 0-100 på sekunden då andnings och slem-problematiken kan ske akut.
Ansvarsområden är bland annat att hjälpa till med slemsug, inhalationer, hostmaskin, BiPap, sondmatning, att hålla god ergonomi och förflyttningar till och från olika hjälpmedel.
Jag som söker dig är glad, positiv och älskar livet. Jag ser glädjen i allting och är inte rädd för att utmana mig själv.
Min muskelsjukdom, SMA Typ1, gör att jag behöver hjälp med att göra det mina kompisar gör. Det kan vara allt från att öppna korken på limstiftet till att skjuta på gåstolen så att jag kan åka med mina rullskridskor. En annan av mina aktiviteter är att bada och träna i bassäng och då är det bra om du som söker kan byta om och hjälpa mig i samma omklädningsrum. Du ska också kunna tala och förstå svenska i tal och skrift eftersom jag inte kan några andra språk.
Du ska vara lyhörd för vad jag behöver och även kunna ta egna initiativ.
Din arbetsplats är där jag är och vi utgår oftast från hemmet. Körkort är meriterande då vi bor en bit utanför stan.
SMA (spinal muskelatrofi) Typ1 är en muskelsjukdom som gör en generellt muskelsvag i hela kroppen vilket betyder att alla muskler påverkas, allt från armar och ben till andning och svalg-muskulaturen. Sjukdomen har ingen kognitiv eller intellektuell påverkan.
Då hon är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid frågor kontakta Assistanskoordinator Matilda - matilda.borven@handihand.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening
Stationsgatan 30 (visa karta
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302 45 HALMSTAD Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9961627