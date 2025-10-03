Personlig assistent sökes till 8 årig pojke i Täby, helg/dagtid
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-10-03
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
.
Hejsan!
Vi söker nu Personlig Assistent till vår fina 8 åriga pojke som bor centralt i Täby med sin familj.
Arbetsuppgifterna består mestadels av tillsyn och hjälp med hans vardagliga behov samt att följa med honom på roliga aktiviteter.
Vi ser gärna att du som söker har någon form av tidigare erfarenhet av små barn, yrkesmässig eller personlig.
Det är viktigt att du är noggrann, ansvarsfull och har en förmåga att arbeta på ett smidigt sätt. Erfarenhet kring IF och Autism är meriterande.
Vi ser att du behövskar det svenska språket väl eller/och talar Japanska.
Du ser det som en självklarhet att passa tider och vara noga med din hygien.
Tjänsten: Deltid
Schema: varannan helg ca 8-18 (möjlighet att jobba extra övriga helger finns).
Pojken har även beviljad vaken natt så om du vill, så finns möjlighet att jobba extra på nätterna.
Tillträde: Omgående
Pga. känslighet och allergier är du inte rökare och du bör inte ha något husdjur med päls.
Urval görs löpande så vänta inte med att skicka din ansökan!
Enligt lagen om registerkontroll och God Assistans policy ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen, blankett finner du här: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/
För mer information kontakta:Camilla.lindh@godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9540505