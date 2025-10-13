Personlig assistent sökes till 8 årig flicka i Staffanstorp
2025-10-13
Vi söker efter dig som vill jobba extra /vikarie som personlig assistent åt en flicka i 8-års åldern med utvecklingsstörning.
Flickan har behov av hjälp med:
personlig hygien, hjälp med att äta, på-och avklädning m.m
Du kan även få följa med på kundens olika vårdbesök/ aktiviteter.
Som person är du: Ansvarfull, ödmjuk, empatisk, noggrann, tålmodig, lyhörd, observant, pålitlig, positiv, fungerar att arbeta i grupp, har ett genuint intresse av att hjälpa andra, behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande om du arbetat med barn tidigare/ har vårdutbildning /erfarenhet av personlig assistent.
Viktigt att personkemin stämmer.
Krav: B-Körkort
Belastningsregistret - begära utdrag, Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, innan anställningen börjar och det får vara max 1 år gammalt.
Då vi söker långvariga till uppdraget är vi också villiga att tillsammans se över schema och tider som passar alla parter.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: info@curamaassistans.se Arbetsgivare Curama Assistans och Omsorg AB
STAFFANSTORP
