Personlig assistent sökes till 8 årig flicka i Staffanstorp
Curama Assistans och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Staffanstorp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Staffanstorp
2026-07-01
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Vi söker efter dig som vill jobba som personlig assistent åt en flicka i 8-års åldern med utvecklingsstörning. Schema efter överenskommelse. Flickan har behov av hjälp med:
personlig hygien, hjälp med att äta, på-och avklädning m.m
Du kan även få följa med på kundens olika vårdbesök/ aktiviteter och att du är flexibel.
Som person är du: Ansvarfull, ödmjuk, empatisk, noggrann, tålmodig, lyhörd, observant, pålitlig, positiv, fungerar att arbeta i grupp, har ett genuint intresse av att hjälpa andra, behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Meriterande om du arbetat med barn tidigare/ har vårdutbildning /erfarenhet av personlig assistent.
Viktigt att personkemin stämmer.
Belastningsregistret – begära utdrag, Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, innan anställningen börjar och det får vara max 6 månader gammalt.
Då vi söker långvariga till uppdraget är vi också villiga att tillsammans se över schema och tider som passar alla parter.
Vi söker en person som kan jobba 2-3 dagar i veckan samt att man följer med brukaren och vårdnadshavare till Albanien mellan 16-25 juli, Där jobbar man heltid dem 10 dagarna.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
e-mail
E-post: info@curamaassistans.se Arbetsgivare Curama Assistans och Omsorg AB
(org.nr 559227-8815)
245 37 STAFFANSTORP Arbetsplats
Curama Assistans & Omsorg AB Jobbnummer
9986751