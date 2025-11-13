Personlig assistent sökes till 72 årig kvinna i Gällstad
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Vill du känna att du gör skillnad i en människas vardag? Vi söker dig som tycker om att jobba med människor och som trivs i att vara en hjälpande hand.
Vi söker timanställda till vår 72 årige kund som bor i Gällstad.
Kunden har MS och har assistans dygnet runt.
Kunden röker vape inomhus, så du ska inte vara allergisk mot rök.Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som personlig assistent så kommer du att vara hennes förlängda arm.
Det innefattar hjälp med personlig omvårdnad, hushållsgöromål, matlagning, handling osv.
Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa ditt arbete efter kundens behov och kunna ta egna initiativ.
Arbetstiderna är från kl 10.00-10.00 dagen efter, dvs dygnspass med 6 timmar sovande jour. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Emilia Larsson 0709206585 Jobbnummer
9602626