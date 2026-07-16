Personlig assistent sökes till 7-årig tjej i Karlholmsbruk
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tierp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tierp
2026-07-16
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Vi på Olivia Personlig Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie vid behov hos vår kund i Karlholmsbruk, norr om Tierp.
Under vecka 31, 32 och 33 finns behov av att du kan arbeta måndag–fredag.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Vardagar: kl. 07.00–08.50, kl. 11.00–14.00 (1 timmes rast) och kl. 14.00–21.00
Vaken natt: kl. 21.00–07.00 eller kl. 21.00–08.00
Helger: kl. 08.00–21.00
Kunden har enkelassistans.Företaget
Kunden är en glad tjej på 7 år som behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har cerebral pares och epilepsi. Hon tycker om att vara utomhus samt lyssna på musik. På dagarna går hon i skolan, där du som assistent följer med och stöttar henne under skoldagen.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Sondmatning och inhalation
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med barn och kan sätta andras behov i centrum. Som person är du lugn, närvarande och ansvarsfull. Du har ett tryggt och engagerat förhållningssätt och har förmågan att skapa en säker och positiv miljö för kunden. Kvalifikationer
Vårderfarenhet
Tål pälsdjur
Rökfri
Meriter:
Tidigare erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av cerebral pares och/eller epilepsi
Vårdutbildning eller motsvarande
Körkort och tillgång till egen bil
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov med chans till deltidsanställning
Antal tjänster: 1
Tillträde: Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken. För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdraget heter "Arbete med barn enligt LSS" och kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080371-2104139". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Tierp station (visa karta
)
815 38 TIERP Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10004728