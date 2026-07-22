Personlig assistent sökes till 7-årig kille i Farsta (kopia)
Plusfamiljen Funka AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plusfamiljen Funka AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut – på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först. Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större – vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Personlig assistent sökes till 7-årig kille i Farsta
Vi söker nu en trygg och engagerad personlig assistent till en glad 7-årig kille som bor med sin familj i Farsta.
Han är en nyfiken och lekfull kille som gillar bus, aktiviteter och närvarande människor omkring sig. Därför söker vi dig som är lugn, ansvarstagande och har ett varmt bemötande.
Arbetet innebär stöd i vardagen, både kring lek och aktiviteter samt personlig omvårdnad. Du hjälper även till med bland annat sondmatning, hygien och andningsstöd.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg. Medicinsk erfarenhet är meriterande, men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Familjen bor nära Farsta centrum med goda kommunikationer.
På familjens önskemål söker vi kvinnliga assistenter.
För att söka tjänsten måste du ha fyllt 20 år men gärna äldre, kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt uppge två närliggande referenser.
Vem söker vi?
Du har kunskap om sondmatning, epilepsi och andningsstöd
Du behöver god fysik då tunga lyft förekommer
Du är minst 20 år, lyhörd och bra på att ta ansvar.
Du är barnkär och tålmodig.
Du är en trygg och lugn person
Du är rökfri.
Du behöver kunna prata obehindrad svenska.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Passen är förlagda vardagar, kvällar och helger med varierande tid.
När börjar du jobba hos oss?
Planerad start är augusti 2026. Men det viktigaste är att vi hittar rätt person för jobbet så skriv i din ansökan när du kan börja så kan vi säkert komma överens.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
Du får en fast grundlön per timme.
Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 17/8 men tjänsten kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plusfamiljen Funka AB
(org.nr 556697-9570)
123 42 STOCKHOLM Arbetsplats
Plusfamiljen Kontakt
Rekryterare
Alexander Färggren alexander@plusfamiljen.se 073-2555811 Jobbnummer
10009403