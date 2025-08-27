Personlig assistent sökes till 7 årig flicka i Älvängen
2025-08-27
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en sju årig flicka med en muskelsjukdom som nyss blivit beviljad personlig assistans. Till vårt nystartade team söker vi nu assistenter som är genuint intresserad av att jobba med barn och som har ett respektfullt och varmt bemötande. Mitt hjälpbehov gäller främst de fysiska bitarna, som ibland kan bli tunga, så vi söker dig som har god fysik. Jag har också en omfattande slemproblematik så det gäller att man är på sin vakt och har lugn till att bemästra stressiga situationer som kan uppstå i samband med detta.
Jag kan själv berätta vad jag vill men det krävs ändå att man är lyhörd och kan läsa av mitt kroppsspråk. Det mesta lär vi oss tillsammans då mina behov som precis för alla andra är individuella, men vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller att du har jobbat med något liknande, men viktigast är såklart personkemin.
Det är viktigt för mig att mina assistenter är glada, har fantasi och tar egna initiativ så att jag får en rolig och meningsfull vardag med personer som jag kan förlita mig på.
På dagarna går jag i skola, då får mina assistenter följa med dit. Där vill jag gärna att mina assistenter främjar till lek med mina kamrater och däremellan håller en låg profil.
I dagsläget söker jag en assistent på ca 80%. Arbetstidderna är förlagda både dag och kväll måndag till fredag. Jag ser gärna kvinnliga sökande och önskvärt är att man har körkort.
Det är viktigt för mig att du pratar och förstår svenska bra för att kommunikationen mellan dig och mig ska kunna fungera.
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi ber dig söka tjänsten via söktjänsten men har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta kontoret: 010-252 52 50. Endast kandidater som blir aktuella för intervju kommer bli kontaktade.
Då hon är minderårig krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vid anställning inleds arbetet med introduktion.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
