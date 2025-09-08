Personlig assistent sökes till 63-årig kvinna i Norsborg
2025-09-08
Personlig assistent sökes till 64-årig kvinna i Norsborg
Antal tjänster: 3
Sysselsättningsgrad: heltid och deltid
Arbetstider: 07:30-16, 16-22 och 22-08
Vi söker tre personliga assistenter till en kvinna med Alzheimer som bor i Botkyrka. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat dagliga rutiner, tunga lyft, personlig hygien, hjälp att tillreda och inta måltider, på- och avklädning.
Vi söker dig som kan både heltid och deltid. Dag, kväll och/eller natt. Passen är förlagda 07:30-16, 16-22 och 22-08. Kunden har dubbelassistans all vaken tid och vaken natt.
Vi söker dig som är kvinna och som helst kan prata arabiska. Du ska ha bra samarbetsförmåga, vara lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. I den här assistentgruppen ställer alla upp för varandra vid sjukdom och ledighet, kunden är alltid i fokus.
Det är viktigt att du har lite skinn på näsan på grund av sjukdomen som ibland kan uppfattas som förvirrad och motvillig.
Låter detta som en tjänst för dig, sök gärna idag då intervjuer sker löpande
Förväntningar, krav och kvalifikationer
För assistenterna på hjelpa ser arbetsuppgifterna olika ut beroende på kundens hjälpbehov och person. Därför behöver vi engagerade och flexibla medarbetare, som precis som vi tycker att alla våra kunder är viktigast.
Våra förväntningar på dig som assistent är att du är:
Bra på att samarbeta med andra
Kommunikativ och lyhörd
Ansvarstagande
Respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra
En person som har rätt inställning och vill utvecklas i ditt arbete Publiceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
erfarenhet av personlig assistans
erfarenhet inom vård och omsorg
Hjelpa är ett assistansbolag som startades fö ¨r att fö ¨rnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glä ¨dje gö ¨r skillnad. Fö ¨r varje individ och fö ¨r samhället i stort. Nyckeln till att lyckas är våra medarbetare. Vill du bli en av oss? Ersättning
Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973), http://https://jobb@hjelpa.se/ Arbetsplats
Hjelpa i Norden Kontakt
VD
Gabriel Keryakos 072-404 16 23 Jobbnummer
9497399