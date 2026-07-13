Personlig assistent sökes till 6-årig flicka i Kalix - tjänst på 80 %
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalix Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalix
2026-07-13
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, Haparanda
, Luleå
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eller i hela Sverige
Vill du ha ett roligt och givande arbete där du verkligen gör skillnad? Vi på Humana söker nu en personlig assistent i Kalix som vill arbeta med en av våra barnkunder. Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och tillsammans med oss arbeta utifrån vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten
I rollen som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i dennes vardag. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
Vill arbeta hos en flicka i 6 års åldern bosatt i Kalix
Har goda kunskaper i svenska
Tål pälsdjur (Katt och hund finns i hemmet)
Är bekväm med att arbeta i skolmiljö och samarbeta med pedagoger och föräldrar
Då tjänsten avser arbete med barn krävs ett utdrag ur belastningsregistret
Är rökfri (under arbetstid)
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av liknande arbete
Har erfarenhet av arbete med sondmatning och autism
Har erfarenhet av arbeta med barn
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Den aktuella anställningsformen är "så länge assistansuppdraget varar". Innan tjänsten startar kommer du att genomgå en betald introduktion/inskolning. Under inskolningsperioden får du ett avtal för en tidsbegränsad timanställning med ett fastställt slutdatum."
Vi söker dig som är intresserad av en tjänst på cirka 80%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid både på vardagar samt helger. Arbetspassen är förlagda 07.00-16.30 och 18.00-07.00, väntetid förekommer 01.00-06.00.
Under skolveckorna är kunden i skolan måndag till torsdag kl. 08:00–12:00, och du finns då med för att stötta henne under skoldagen.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Slutdatum på vikariat är ej fastställt ännu.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Alessia Larsson alessia.larsson@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937449-2099165". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
952 33 (visa karta
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952 33 KALIX Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10001538