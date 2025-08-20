Personlig assistent sökes till 50% schemarad hos pojke i Härnösand!
Js Assistanskonsult AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Härnösand Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Härnösand
2025-08-20
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Js Assistanskonsult AB i Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Hudiksvall
, Ånge
eller i hela Sverige
Vi söker personlig assistent till en 9-årig kille i Härnösand. Tjänsten är på 50% med arbete eftermiddag, kväll och varannan helg.
Vi söker dig som är trygg, ansvarsfull och har lätt för att skapa bra kontakt med barn. Du är rökfri, har körkort och bil samt en god fysik. Du behärskar svenska väl och har gärna erfarenhet från vård eller omsorg, särskilt i arbete med barn och ungdomar.
Vi tror att du trivs med att vara ett stöd och skapa trygghet i vardagen. Har du dessutom barnasinnet kvar och tycker om att hitta på roliga aktiviteter, är det ett stort plus - då kan du bidra till att vardagen blir både meningsfull och rolig.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Tillträde Omgående
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: harno@jsassistans.se Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
(org.nr 556745-6685), https://www.jsassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9467155