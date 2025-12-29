Personlig assistent sökes till 5-årig pojke i Växjö.
2025-12-29
5- årig pojke i Växjö söker personlig assistent.
Vi söker just nu en personlig assistent som vill arbeta vid behov minst en kväll i veckan hos en pojke med CP-skada. Vi söker dig som är pigg och glad, positiv med mycket energi. Du ska vara engagerad och ha ett öga för vad som behöver göras. Har du ett sinne för ordning, lek och motivation? Då är det dig vi söker!
Vad innebär jobbet:
Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att arbeta utifrån kundens behov och önskemål. Vår kund är en ung pojke som älskar att leka, vara ute i lekplatsen, gunga med mera. Arbete kan vara fysiskt då det blir en hel del förflyttningar till olika platser. Han har ett behov av både trygghet och struktur. Det är viktigt att du som assistent kan bemöta honom på rätt sätt, arbeta lösningsorienterat, förebyggande och motiverande.
Tjänsten innebär aktiv tillsyn, vara ett stöd i pojkens vardag i allt från lek, aktiviteter, mat, personlig omvårdnad/hygien med mera. Du kommer att arbeta i kundens hemmiljö tillsammans med hans familj.
På kunds begäran ska du som söker ha erfarenhet av arbete med personer med CP-skada alternativt annan vård och omsorgserfarenhet.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Om anställningen:
Anställningsform: Tim och behovsanställning.
Arbetstid: Vardagkvällar samt helger, minst en dag i veckan.
Startdatum: Omgående, eller enligt överenskommelse.
Innan anställning kan påbörjas måste utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen. Blanketten går att hämta på länken nedan: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | PolismyndighetenVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 15 januari 2026
Vid frågor om tjänsten, är du välkommen att kontakta verksamhetschef Amila Ganic på 010 130 37 67, eller via mejl på amila.ganic@frosunda.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6356905-1768156". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
352 33 VÄXJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9664714