Personlig assistent sökes till 47 årig kvinna i Gröndal
2026-02-17
Är du vår nästa medarbetare!
Vi söker nu en stabil och engagerad kvinnlig personlig assistent till en 47 årig kvinna med autism och epilepsi i liknande ålder som kan hjälpa henne med stöd och struktur i hennes vardag. Hon bor i egen lägenhet och går på daglig verksamhet tisdag-fredag.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara hennes stöd i alla delar av vardagen. Hon har dubbelassistans all sin vakna tid så det är viktigt att du ska kunna samarbeta med hennes andra assistenter också. Ibland blir det också aktiviteter utanför hemmet, så du som söker får gärna tycka om att vara social och flexibel - din närvaro blir en viktig del av hennes trygghet och glädje i vardagen.
Vem är du
Vi letar efter någon med ett stort hjärta och ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd, kan ta egna initiativ och tycker om att skapa trivsel i hemmet. Du ska ha erfarenhet av autism, vara rökfri, inte vara allergisk mot häst eller hund, simkunnig, vara lyhörd för hennes behov, ordningsam och flexibel med arbetsuppgifter och arbetstider. Vi vill också att du ska kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift då vi dokumenterar kundens vardag.
Personkemin är viktig, så vi söker dig som är positiv, tålmodig och som ser fram emot att bli en betydelsefull del av vår kunds liv.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete är ett plus, men det viktigaste är att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hennes liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: heltid, heltid, 90-100% arbetstiden är förlagd dag/kväll/natt, vissa pass är dygn.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Märk din ansökan med "Gröndal"
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
På Omsorg Assistans har vi som policy att begära utdrag ur belastningsregistret från Polisen för alla personer som arbetar hos våra kunder vid eventuell anställning.
