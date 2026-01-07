Personlig assistent sökes till 46-årig man i Stockholm
Om migJag är en 46-årig kille från Stockholm som söker en ny personlig assistent.Fyra dagar i veckan åker jag till min dagliga verksamhet tillsammans med mina assistenter. Övriga dagar gillar jag att ha full fart med olika utflykter och aktiviteter. Mina intressen
- Långa promenader
- Att åka med olika kommunikationsmedel: bil, buss, båt, tåg osv
- Fika eller lunch på mysiga caféer, grillrestauranger eller picknick när vädret tillåter
- Bada i bassäng, lyssna på musik, teater, kyrkobesök och besöka museum
- Umgås med familjen, vara på lantstället och planera semesterresor
- Aktiv i Brukarkooperativet JAG: musikcirkel en kväll i veckan, grillhäng, manifestationer och utbildningar
- Hemma: TV-häng, högläsning, laga mat och vardagssysslor som städning och tvätt
Om digJag har autism och kognitiv nedsättning, så det är bra om du har kunskap och erfarenhet av detta.Mina assistenter använder ett lågaffektivt bemötande, vilket hjälper mig att känna mig trygg och undvika stress. Jag har dubbelassistans hela dagarna, vilket innebär att du alltid kommer att ha en erfaren kollega att dela tankar och idéer med. Om du till exempel pluggar och vill jobba extra en eller två dagar i veckan, med möjlighet till fler pass under lov och semesterperioder, kan det här jobbet passa dig perfekt.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
