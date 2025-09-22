Personlig assistent sökes till 40-årig kvinna i Solna
2025-09-22
Jag är en kvinna som söker en ny kvinnlig personlig assistent. Kanske är du student eller letar efter ett extrajobb?
Jag gillar att sjunga, lyssna på musik, simma, promenera och pussla - det vore ett plus om vi delar några av dessa intressen!
Du som söker ska vara:
- Kvinna
- Rökfri
- Ha mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Jag har epilepsi och autism, så det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Tjänsten är en timanställning och passens tider är 15.30-08.30 med sovande jour 1-2 dagar i veckan, 11-25 tim/vecka.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också!
