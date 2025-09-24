Personlig assistent sökes till 4-årig pojke i Älvsered
2025-09-24
Om arbetet
Jag är en liten pojke som söker en trygg och omtänksam personlig assistent som kan hjälpa mig i vardagen. Arbetet gäller att kunna hoppa in när behov uppstår. Arbetstiderna är förlagda på dag och kväll mellan kl. 08:00 - 22:00, natt 22:00 - 08:00.
Jag bor tillsammans med mina föräldrar i Älvsered, och som min assistent kommer du att bli en viktig del av mitt liv. Du hjälper mig med mina dagliga behov och bidrar till att min vardag blir trygg, harmonisk och fylld av närhet.
I arbetet ingår att hjälpa mig med bl.a förflyttningar och sondmatning, samt att finnas nära och ge mig den trygghet och omsorg jag behöver. Jag tycker om närhet och mår bra av att känna mig omgiven av människor som bryr sig om mig.
Om dig
För att passa som min personliga assistent hoppas jag att du har erfarenhet av liknande arbete, kanske som personlig assistent eller med barn som har särskilda behov. Det är ett stort plus om du har grundläggande kunskap om sond. Det är viktigt att du är omsorgsfull och pålitlig, med ett stort hjärta för att hjälpa andra. Flexibilitet och förmåga att anpassa dig är viktigt. Du behöver också vara lugn och stabil, även i stressiga situationer, och ha en förmåga att sätta dig in i min situation och mina behov.Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Tjänsten är som tim/behov nu men som eventuellt kan utvecklas. Du arbetar i vårt hem i Älvsered, nära mig och min familj.
Om du känner att detta stämmer in på dig, skicka gärna din ansökan med CV och personligt brev till Ann Johlbring som är verksamhetschef på 7H Personlig Assistans. Hon kan också svara på frågor och berätta mer om mig och dina arbetsuppgifter.
Du når henne på telefonnummer: 033-480370 eller på e-post: ann.johlbring@7hassistans.se
Välkommen med din ansökan så hoppas jag vi ses.
Om arbetsplatsen
Inom Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB har vi under 25 år skapat möjligheter för våra omsorgstagare. Vi är en koncern som erbjuder Personlig assistans och Daglig verksamhet. Koncernen ägs av Sjuhäradsbygdens Handikappservice Ekonomiska förening. Föreningen drivs helt utan ekonomiska ägarintressen och återinvesterar de eventuella överskott tillbaka i verksamheten. Vårt fokus är att våra omsorgstagare får leva ett aktivt liv i gemenskap med andra och delta i samhället. Vi är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och är en verksamhet som styrs av lagrummen inom LSS, SoL och HSL. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: ann.johlbring@7hassistans.se Arbetsgivare Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB
(org.nr 556539-2155)
311 63 ÄLVSERED Arbetsplats
7H Assistans Jobbnummer
9524455