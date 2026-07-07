Personlig assistent sökes till 4 årig pojke i Falun
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omtanken Assistans i Norden AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Jag är en pojke som är 4 år och bor tillsammans med mamma, pappa och äldre bror. Jag söker trygga och omtänksamma personliga assistenter som vill vara en viktig del av min vardag.
Jag har aktiv assistans dygnet runt, så det krävs att du som assistent är närvarande. Det är viktigt att du som assistent kan följa rutiner och arbetsbeskrivningar, men också anpassa dig efter hur jag mår just den dagen, när jag mår bra är det viktigt att jag får rätt stimulans, aktivitet och möjlighet till lek.
Jag behöver fullt fysiskt stöd i alla moment. Hjälpbehoven inkluderar bland annat omvårdnad, inhalation, bipap/airvo, sondmat (gastrostomi), och medicinering. Du som assistent behöver kunna läsa av mitt mående, mina signaler och mitt kroppsspråk.
Om dig
Du är lugn, trygg, ansvarsfull och har ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att göra min vardag trygg och meningsfull. Tidigare erfarenhet som personlig assistent och är meriterande men personlig lämplighet väger tyngst.
Arbetet sker i mitt hem där också min familj bor. Du behöver ha en god förmåga att kunna balansera arbetet med mig men också min relation till resten av min familj, att du blir en del av vår familjs vardag.
Vid arbete med barn
Arbete med barn med funktionsnedsättning omfattas av krav på registerkontroll enligt Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas som ett sista steg i rekryteringsprocessen innan en anställning kan bli aktuell.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Omtanken Assistans i Norden AB
(org.nr 556543-4213)
791 45 FALUN Kontakt
Kontakt
Sofie Åkesson sofie@omtankenassistans.se 0720509255 Jobbnummer
9994983