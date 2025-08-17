Personlig assistent sökes till 32-årig kille i Stenungsund, dygnspass
2025-08-17
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes till en 32-årig kille i Stenungsund för dygnspass.
Killen bor i egen lägenhet i centrala Stenungsund.
På dagtid är han på daglig verksamhet tillsammans med sina assistenter och på fritiden hänger han i sin lägenhet, umgås med vänner, är och bowlar, går på Liseberg, badar i uppvärmda bassänger, spelar spel, lyssnar på musik och mycket mer.
Hans funktionsnedsättningar gör att han behöver ha hjälp med allt ifrån förflyttningar, vid matsituationer, dagsplanering och sysselsättning.
Eftersom killen inte kommunicerar via tal är det viktigt att du pratar och förstår svenska bra, eftersom det är du som assistent som tolkar honom för hans omgivning.
Du som person har gärna tidigare erfarenhet av funktionsvariationer, är social, ansvarsfull och kan ta egna initiativ till aktiviteter.
Eftersom killen har tillgång till bil, är det ett krav att du har körkort för manuellt växlad bil.
Du måste dessutom vara simkunnig, eftersom du kommer att vara med honom när han tränar i bassäng.
Tjänsten börjar som en timanställning med bredvidgång på dagtid, så att ni lär känna varandra. Trivs ni ihop kan tjänsten komma att övergå till en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar med en tjänstgöringsgrad om 55 % med dygnspass.
Detta är en rökfri arbetsplats!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. Kooperativet har arv från Independent Living-rörelsen, som utgår från principen att den som har en funktionsnedsättning själv bäst vet hur den vill leva sitt liv. I normalfallet är den assistansberättigade själv assistenternas närmsta chef, eller så utses en person som har särskilt ingående kunskaper om den assistansberättigade.
Som personlig assistent stödjer du en person med funktionsnedsättning att leva det liv hen själv vill leva. För att få och behålla kompetenta och nöjda assistenter satsar vi på utbildning och event. Vi tror att utveckling och att möta andra leder till motiverade och trygga assistenter som trivs och tycker att det är roligt att arbeta hos oss.
- GIL har kollektivavtal med Fremia-kommunal.
- GIL erbjuder sina anställda upp till 2 500 kr/år i bidrag för friskvård och hälsa.
- GIL tillämpar individuell lönesättning. Lön enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande! Lycka till! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
GIL
Lena Svensk 031-636487
