Personlig assistent sökes till 29-årig tjej i Södertälje
2025-09-17
Vem vi söker:
Just nu söker IGS Assistans en personlig assistent åt en kund i Södertälje.
Kunden har assistans dygnet runt och arbetstiderna är således flexibla och kan anpassas efter överenskommelse. Men vi ser framförallt att du har möjlighet och jobba dagpass eftersom vi har störst behov av personal under dagtid.
På vardagar jobbar assistenten dagtid mellan kl 07-17. På helger samt röda dagar jobbar assistenten mellan kl 08-20. Förslagsvis mellan kl 07-16 och 16-20. Alternativt kl 08-20.
Möjlighet till fast tjänst på schemarad finns.
Det är en fördel om du bor i samma område och kan börja omgående.
Jag är en rullstolsburen tjej på 29 år som bor i en lägenhet. Jag har en muskelsjukdom som gör mig fysiskt svag och därför behöver jag hjälp med det mesta i min vardag. Jag talar o tänker dock själv och därmed behöver jag hjälp med att utföra det jag behöver göra fysiskt, som min kropp tyvärr begränsar mig från att klara av.
Jag är intresserad av matte, data och skapande. Jag gillar att umgås med vänner, titta på filmer, lyssna på musik, lägga pärlplattor. Jag tycker även om att rita och måla.
Jag har en hund som jag tycker om att leka med. Av den anledningen är det viktigt att du inte är pälsallergiker/hundrädd.
Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift så att vi kan kommunicera obehindrat men även så att du kan hjälpa mig skriva.Kravprofil för detta jobb
Du är flexibel, noggrann, lyhörd samt professionell.
Du är lättlärd och ser fram emot att lära dig nya saker.
Du talar god svenska, däremot behöver det inte vara ditt modersmål.
Du ställer gärna upp när det behövs.
Du förstår innebörden av att ha tystnadsplikt.
Du är rökfri, eller kan vara det under hela ditt arbetspass.
Du har god fysik för att utföra förflyttningar. Det kan förekomma många vändningar under ett pass.
Meriterande:
Erfarenhet av epilepsi
Undersköterskeutbildning
Körkort B
Grundläggande matlagningÖvrig information
Kunden är infektionskänslig så basala hygienrutiner och munskydd är A och O. Vaccination mot Covid-19 är ett krav. Körkort är en merit men inget krav. Vi välkomnar ansökningar från både kvinnor och män i alla åldrar. Om du blir aktuell för tjänsten så kommer du att få gå intron tillsammans med en ordinarie assistent innan du börjar arbeta självständigt.
Registerutdrag är ett måste. Beställ redan nu:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Arbetsgivaren:
Din arbetsgivare kommer att vara IGS Assistans. IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler i Globen (Stockholm).
Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att söka!
Individuell lönesättning, kollektivavtal med Kommunal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""KS 1075"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Igs Assistans AB
Arenavägen 41 Plan 8 (visa karta
121 77 JOHANNESHOV Jobbnummer
