Personlig assistent sökes till 26-årig kvinna i Västerås
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-07-27
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Vi på Olivia söker en engagerad personlig assistent som vill arbeta deltid hos vår kund i Västerås! Vi söker dig som vill arbeta cirka 59% alternativt dig som är intresserad av en mindre tjänstgöringsgrad, då det finns möjlighet att tillsätta två tjänster på cirka 30 % vardera.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 14.50–20.00
En helg per månad kl. 09.00–18.00 eller 10.00–18.00,Företaget
Kunden är en aktiv tjej som tycker om att hitta på olika aktiviteter. Hon rider gärna, tränar framerunning och går och bowlar. På grund av en intellektuell funktionsnedsättning behöver hon stöd av en personlig assistent i sin vardag. Vid behov använder hon både rollator och manuell rullstoll.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt förflyttning
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du lugn, pedagogisk och inkännande.Kvalifikationer
Manuellt körkort - för att ta kunna köra kundens bil
Tål pälsdjur
Rökfri
Meriter:
Erfarenhet av vård och omsorg
Vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: 1 tjänst på cirka 59 % alternativt 2 tjänster på cirka 30%
Tillträde: Omgående. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8132256-2118285". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10013364