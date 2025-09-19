Personlig assistent sökes till 25 årig man i Ängelholm
Curama Assistans och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2025-09-19
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Curama Assistans och Omsorg AB i Ängelholm
, Perstorp
, Staffanstorp
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker en varm, lyhörd och trygg personlig assistent. Som assistent kommer du att vara ett stöd i hans vardag - både i hemmet och vid aktiviteter. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, hjälpa till och finnas nära som en lugn och pålitlig vuxen.
Vi söker dig som:
Är lugn, inkännande och ansvarsfull
Har tålamod och är flexibel
Är rökfri och har ett rent belastningsregister
Din personlighet är den viktigaste meriten i detta arbete.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
e-mail
E-post: haris@curamaassistans.se Arbetsgivare Curama Assistans och Omsorg AB
(org.nr 559227-8815)
262 54 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Curama Assistans & Omsorg AB Jobbnummer
9517595