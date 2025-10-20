Personlig assistent sökes till 25 årig man i Ängelholm

Curama Assistans och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm
2025-10-20


Vi söker en varm, lyhörd och trygg personlig assistent. Som assistent kommer du att vara ett stöd i hans vardag - både i hemmet och vid aktiviteter. Ditt uppdrag är att skapa trygghet, hjälpa till och finnas nära som en lugn och pålitlig vuxen.
Vi söker dig som:
Är lugn, inkännande och ansvarsfull
Har tålamod och är flexibel
Är rökfri och har ett rent belastningsregister

Din personlighet är den viktigaste meriten i detta arbete.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
e-mail
E-post: haris@curamaassistans.se

Arbetsgivare
Curama Assistans och Omsorg AB (org.nr 559227-8815)
262 54  ÄNGELHOLM

Arbetsplats
Curama Assistans & Omsorg AB

Jobbnummer
9564052

