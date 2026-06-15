Personlig assistent sökes till 23-årig kille på Tjörn, ca 75 %
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för. / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn
2026-06-15
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Personlig assistent sökes till aktiv och social 23-årig kille på Tjörn
Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Där du ena stunden hjälper till med det praktiska i vardagen och nästa står på scen inför en publik? Nu söker vi en personlig assistent till en ung kille som bor i egen lägenhet på Tjörn och lever ett aktivt liv.
Om jobbet
Du kommer vara med och assistera i allt från hushållssysslor, träning på gymmet och fritidsaktiviteter till att finnas med vid hans föreläsningar – både på och bakom scen. Intimhygien ingår också i arbetsuppgifterna, liksom att ibland tolka hans kommunikation med omgivningen.
Vem vi söker
Du pratar och förstår svenska mycket bra, eftersom du ibland behöver tolka killen för hans omgivning
Du har körkort och är bekväm med att köra killens bil i tjänsten (krav om du arbetar dag, önskemål om du arbetar natt)
Du gillar människor och har lätt för att samarbeta - han har stor och social krets runt sig.Publiceringsdatum2026-06-15Anställningsvillkor
Tjänsten inleds med en timanställning, övergår sedan till ett sommarvikariat. Arbetstiderna är förlagda på dagar, kvällar och varannan helg enligt ett rullande schema eller enbart vakna nätter och även då med tjänstgöring varannan helg enligt ett rullande schema. Bägge tjänsterna kan innebära möjlighet att fortsätta på en visstidsanställning så länge assistansuppdraget varar, med en tjänstgöringsgrad på ca 75 %.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia–Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur polisens belastningsregister ska visas upp vid anställning
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL ek. för.
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 HÖVIKSNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9964939