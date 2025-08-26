Personlig assistent sökes till 22 årig kille i Täby
2025-08-26
.
Vi söker nu en persisk talande personlig assistent till en 22 årig kille i Täby. Han bor tillsammans med sin mamma i en lägenhet i Täby.
Han har hjärnskada från bilolycka. Han har ingen tal. Arbetsuppgifterna består av omvårdnad, hushållsarbete, ledsagning. Förflyttning och ledsagning.
då famijen är från Iran söker dem enbart persisktalande assistenter.
För att passa i rollen behöver du vara ansvarsfull och lekfull. Ha stor empati och lyhördhet för kundens behov och önskemål, då kunden inte har eget tal utan kommunicerar med stödtecken och blickar.
Du kommer att vara kundens högra hand och hjälpa till i alla moment i vardagen.
Vi söker kvinnliga assistenter som kan persiska.
Du är lyhörd och empatisk.
Du är ansvarstagande och noggrann.
Du har problemlösningsförmåga och kan prioritera.
Du är flexibel och anpassar dig efter nya situationer.
Du är trygg och kan arbeta självständigt men kan också samarbeta med andra
Du är handlingskraftig och tar egna initiativ vid behov.
Du behärskar persiska språket.
vi söker helst kvinnliga assistenter.
Om tjänsten: tjänsten är ca 60% Skiftarbete dag, kväll. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9475734