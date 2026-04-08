Personlig assistent sökes till 20-årig kille i Umeå
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Umeå. Vi erbjuder ett vikariat med start v29 (13/7) tom strax efter årsskiftet 2026/2027. Möjlighet till att påbörja tjänsten tidigare som timvikariat kan finnas.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07.00-15.00 vardag
Kl. 14.45-20.30 vardag
Kl. 08.00-18.00 helg
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en kille i 20-årsåldern med en cerebral pares och epilepsi. Han använder sig av olika hjälpmedel, bland annat kommunikationshjälpmedel, rullstol och lyft. Som personlig assistent kommer dina arbetsuppgifter bland annat att innefatta:
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt kommunikation
Finnas där för honom under hans dagliga verksamhet och hitta på fritidsaktiviteter
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan vara lyhörd inför andra individers behov. Vidare bör du vara initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är flexibel, social och har nära till skratt, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Tåla klor/simkunnig
MERITER
Vårderfarenhet eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: Vikariat på cirka 85%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
