Personlig assistent sökes till 20-årig kille boendes i Sollentuna
2026-02-04
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Personlig assistent sökes till 20-årig kille boendes i Sollentuna
Vi söker nu personliga assistenter till en 20-årig kille som bor växelvis i Solna och Sollentuna. Kunden är i början av sitt vuxenliv och behöver en trygg person vid sin sida som kan fungera som stöd i vardagen - både praktiskt och mentalt.
Som personlig assistent kommer du att vara ett stöd i vardagliga situationer och hjälpa till att skapa struktur. Kunden har ADD, vilket innebär att han kan ha svårt att komma ihåg saker, planera och hålla ordning. Därför är det viktigt att du kan påminna, guida och hjälpa honom att inte tappa bort sådant som behöver göras. Du blir helt enkelt en extra trygghet som hjälper honom att navigera vardagen och ta steg mot ökad självständighet.
Kunden tränar regelbundet och simmar, vilket innebär att du som assistent behöver kunna följa med och vara ett stöd i dessa situationer. Simkunnighet är därför ett krav.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lugn och tydlig, med god förmåga att stötta utan att ta över. Du behöver vara lyhörd och ha känsla för när du ska finnas nära och när du ska backa och låta kunden göra saker själv. Rollen kräver även att du är fysiskt stark då förflyttningar ingår i arbetet, samt att du inte är pälsallergiker.
Det här är ett arbete för dig som vill göra skillnad på riktigt och vara ett långsiktigt stöd för en ung person på väg in i vuxenlivet.
Omfattning av tjänst:
För detta uppdrag söker vi assistenter som kan jobba vardagar och helger, med start i februari. Passen är oftast förlagda 12:00-19:00, och det finns en viss flexibilitet gällande tiderna. Tiderna kan kommas ändras i framtiden.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
• En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
• Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
• Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
• Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
• Du får en fast grundlön per timme.
• Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
Sista ansökningsdatum är 4/3 men tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta kundansvarig alexander@plusfamiljen.se
