Personlig assistent sökes till 19-årig tjej i Norrköping
2026-03-05
Vill du ha ett arbete där du blir en viktig del av en ung kvinnas vardag och trygghet? Vi söker nu en personlig assistent till en 19-årig tjej med Cri du chat-syndromet. Hon behöver alltid ha någon vid sin sida. Därför är ditt ansvarstagande och engagemang avgörande.
Om uppdragsgivaren
Hon är en ung kvinna med mycket vilja och personlighet. Hon kan ibland vara envis och säga ifrån, vilket gör att du som assistent behöver vara både tålmodig och respektfull i ditt bemötande. Samtidigt uppskattar hon när vardagen flyter på med rutiner, promenader och gemenskap.
Hon använder rullstol när hon är ute, men går kortare sträckor inomhus. Hon kan småkräkas ofta, vilket innebär att du behöver vara alert och snabbt kunna hjälpa till genom att exempelvis hålla fram en kräkspåse.
Om rollen
Som personlig assistent är du hennes trygga stöd i vardagen. Du finns där för att ge hjälp, uppmuntran och struktur, men också för att se till att hon aldrig lämnas ensam. Du behöver vara en person som tar initiativ och inte väntar på att någon annan ska säga vad som behöver göras.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Att ge praktiskt stöd i vardagen.
Att stötta vid personlig omvårdnad.
Att vara med vid promenader och aktiviteter.
Att alltid ha uppsikt och skapa trygghet kring henne.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, uppmärksam och initiativrik.
Har förmåga att vara lugn, trygg och tålmodig även när hon är envis.
Är flexibel och lösningsorienterad i olika situationer.
Har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar - meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
Du får en arbetsplats där ditt engagemang gör en direkt skillnad. Vi ger dig introduktion i rutinerna och finns till hands för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Här finns möjlighet till vikariat på dagtid med chans till utökade arbetspass framöver. Så ansöker du
