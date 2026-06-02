Personlig assistent sökes till 18-årig kvinna i Katrineholm
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vingåker Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vingåker
2026-06-02
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Vingåker
, Katrineholm
, Finspång
, Örebro
, Norrköping
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med lång erfarenhet och hög kompetens inom personlig assistans. Vår verksamhet präglas av ett personligt bemötande och starkt fokus på kvalitet för både kunder och medarbetare. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker nu en personlig assistent som ska bli en del av ett engagerat team kring en rullstolsburen 18-årig kvinna bosatt i centrala Katrineholm.
Om tjänsten
Arbetet utförs i flera olika miljöer. Naturligtvis i hemmet men också i skolan och vid en rad olika aktiviteter.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra assistenter då delar av arbetspassen är dubbelbemannade.
Kunden behöver stöd och hjälp i samtliga moment av den dagliga omvårdnaden. En viktig del av arbetet är att vara uppmärksam på kundens kommunikation genom ögon- och ansiktsuttryck samt att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen.
Vi söker dig som
Är lyhörd, ansvarstagande och har ett gott tålamod.
Har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Har god fysisk förmåga.
Trivs med att samarbeta i team.
Är helt rökfri (krav).
Kan arbeta dag, kväll och helg samt nattpass med sovande jour.
B-körkort är meriterande men inget krav. Vid behov kommer du att köra kundens bil i tjänsten.
Meriterande erfarenheter
Det är en fördel om du har erfarenhet av:
Personlig assistans.
Arbete med barn eller unga vuxna med omfattande stödbehov.
Vi lägger största vikt vid personlig lämplighet och det är avgörande att du kan skapa en trygg och fungerande relation med kunden.
Anställningsvillkor
Vi söker både ordinarie personal och timvikarier.
Inför en eventuell anställning kommer vi att begära uppvisande av giltig legitimation och, i förekommande fall, körkort.
Vi erbjuder
Kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag på upp till 4 000 kronor per år.
Introduktion och stöd i arbetet.
En arbetsplats där samarbete, respekt och engagemang står i fokus.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9943529