Personlig assistent sökes till 18_åring i Ursvik, Sundbyberg.
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-07-22
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Personlig assistent sökes – bli en viktig del av Teos vardag 💙
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad – på riktigt?
Nu söker vi en personlig assistent till Teo, en härlig ung kille på 18 år med ett stort hjärta, glimten i ögat och ett genuint intresse för fotboll, djur och historia.
För några år sedan förändrades Teos liv när han drabbades av en allvarlig hjärninflammation (TBE). Efter en fantastisk kämpainsats har han återfått många av sina förmågor, men lever idag med epilepsi och behöver stöd för att kunna leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv.
Vad innebär jobbet?
Som personlig assistent blir du en viktig del av Teos vardag. Du möter honom efter skolan och finns med under eftermiddagar, kvällar och helger.
Ingen dag är den andra lik. Ena dagen kanske ni tränar, lagar middag tillsammans eller tittar på en fotbollsmatch. Nästa dag handlar det om att stötta, skapa struktur och finnas där med tålamod, humor och ett positivt driv.
Du blir både ett praktiskt stöd och en person som peppar, motiverar och bidrar till att Teo fortsätter utvecklas.
Vem söker vi?
Du behöver inte ha arbetat som personlig assistent tidigare – vi lär dig det du behöver kunna.
Det viktigaste är att du:
💙 är trygg, positiv och ansvarstagande
⚽ gillar att vara aktiv och motivera andra
😊 har humor och ett varmt bemötande
💪 är fysiskt stark då arbetet innebär vissa lyft och förflyttningar
🤝 vill skapa en långsiktig och trygg relation med Teo
Arbetstiderna är främst eftermiddagar, kvällar och helger.
Det finns möjlighet till både deltid och heltid beroende på vad som passar dig.
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med din ansökan.
Kavon Care är ett familjeägt assistansbolag där människan alltid står i centrum. Vi arbetar för att våra kunder ska kunna leva fria och självständiga liv på sina egna villkor – och vi vill att våra assistenter ska trivas, utvecklas och känna sig uppskattade.
Hos oss får du individuell lönesättning, kollektivavtal och ett nära stöd från engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-07-22Så ansöker du
Låter det här som ett jobb för dig?
Skicka in ditt CV och personliga brev via mail till jobb@kavoncare.se
och märk den med Ursvik, Sundbyberg.
Observera: Eftersom arbetet innebär kontakt med assistansanvändare behöver du kunna visa upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget redan nu så går rekryteringsprocessen smidigare.
✨ Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@kavoncare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ursvik, Sundbyberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753)
174 62 SUNDBYBERG Jobbnummer
10009144