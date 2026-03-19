Personlig assistent sökes till 17 årig pojke i Solna
2026-03-19
Vi söker en engagerad och empatisk person som vill arbeta med vår 17-åriga son, som är en livlig och nyfiken ung man med autism. Han älskar att besöka badhuset, gå på jumpyard och ta promenader. Vi söker någon som har erfarenhet av autism och kan hjälpa honom att utforska nya rutiner och aktiviteter i en trygg och stimulerande miljö. Plus om du har kunskap om lågaffektivt bemötande. Det är viktigt att du kan skapa en stabil och förtroendefull relation med honom för att kunna stödja honom i hans dagliga liv. Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
• Delta i olika aktiviteter tillsammans med pojken. Tillexempel badhus, jumpyard, delta i promenader och utforska nya miljöer.
• Ge aktivt stöd i dagliga rutiner såsom personlig hygien, måltider och lek
• Skapa positiv och tryggt atmosfär för att han ska känns sig bekväm och motivierad.
• Vara en närvarande och pålitlig vuxen som kan skapa trygghet och struktur.
• Förebygga risker i vardagen.Kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta med ungdomar och person med autism
• Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Teckenspråkskunskaper är meriterande.
• Har tålamod och är empatisk. Har förståelse för individuella behov.
• Gillar utomhusaktiviteter och kan vara positiv förebild.
Om Dig
• Du är trygg och stabil i dig själv.
• Du är respektfullt och omtänksam i ditt bemötande.
• Du är alert och uppmärksam på pojkens behov och signaler.
• Du har respekt för honom och hans individuella behov och förutsättningar.
• Du är flexibel och kan anpassa dig till olika situationer.
• Vi ser gärna manliga sökanden.
Arbetstider/ tjänst
• tjänsten är ca 56%. Arbetstider är vardagskvällar 15.00-23.30
• Varannan helglördag och söndag från 10:00-20:00
Under sommaren kan man även jobba upp till heltid. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9806584