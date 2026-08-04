Personlig assistent sökes till 15-årig tjej i Nykvarn
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nykvarn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nykvarn
2026-08-04
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Vi på Olivia söker dig som vill arbeta deltid cirka 65% hos vår kund i Nykvarn.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 06:00- 14:00 (arbetet består huvudsakligen av detta pass)
14:00-21:00 (kan förekomma ibland)Företaget
Kunden är en glad tjej i 15 års-åldern som går i skolan på vardagar. Hon bor tillsammans med sin familj och katten Milo. Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag på grund av pontocerebellär hypoplasi, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning. Hon är inte verbal och har även nedsatt hörsel och syn. Kunden önskar kvinnliga assistenter.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Stöd med dagliga rutiner
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar samt sondmatning
Medicinhantering
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter samt följa med till skolan
Är du den vi söker?
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan sätta andras behov i centrum. Som person är du trygg, lugn och inlyssnande. Du kan tänka utanför boxen och ta egna initiativ.
Det är krav på att du:
Inte har allergi mot pälsdjur
Har körkort och tillgång till bil för att ta sig till arbetsplatsen
Sysselsättningsgrad: Deltid på cirka 65%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167979-2130305". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Nykvarn station (visa karta
)
155 30 NYKVARN Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10021619