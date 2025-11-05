Personlig assistent sökes till 15 årig ung kille i Fristad
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås
2025-11-05
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi en personlig assistenter till en levnadsglad, människoälskade kille på 15år i Fristad.
Han bor tillsammans med mamma, pappa och sina två yngre bröder.
Du som söker är över 18 år, barnglad och tycker om att vistas utomhus. Vi ser gärna att du har körkort för manuell bil, men bussförbindelserna är goda. Du ska vara ansvarsfull, empatisk och trygg i dig själv.
Har du erfarenhet av alternativ kommunikation är detta ett plus.
En del lyft kan förekomma, så viktigt att du är i bra kondition, men finns hjälpmedel i hemmet.
Du ska kunna arbeta självständigt men också i samverkan med familjen.
Det är bra om du studerar eller har ett annat deltidsjobb då passen är korta och förlagda eftermiddag/kväll samt helg.
Vardagar när kunden går i skolan är passen förlagda ca.15:45- 21:00. Lovdagar/helger ca 12:00-21:00
Ett plus är om du som söker har tidigare erfarenhet av personlig assistans, det viktigaste dock är att personkemin stämmer.
Välkommen med din ansökan, Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Sandra Lundberg 036160604 Jobbnummer
9589921