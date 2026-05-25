Personlig assistent sökes till 14-årig tjej i Viby, Sollentuna
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-05-25
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Jag är en 14-årig tjej från Viby som älskar fart och fläkt och roliga aktiviteter, men jag uppskattar också lugna stunder hemma.
Nu söker jag en personlig assistent som vill vara en trygg del av min vardag. Eftersom jag går i skolan på vardagar behöver jag dig främst på eftermiddagar, kvällar och ibland på helger.
Som min personliga assistent hjälper du mig i vardagen utifrån mina behov, till exempel vid måltider, i olika aktiviteter och med personlig omvårdnad.
Jag söker dig som har ett varmt hjärta och glimten i ögat, stort tålamod, engagemang och en förmåga att skapa både energi och lugn när det behövs. Du är en öppen person som kan se helheten och anpassa dig efter min dagsform och mina behov i stunden.
Dessa egenskaper är extra viktiga hos mina assistenter:
Rökfri
Simkunnig och trygg i vatten
Tycka om promenader och att vara aktiv på olika sätt
Noggrann och lätt för att ta till dig och följa rutiner
Förmågan att arbeta självständigt
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, språkstörning och intellektuell funktionsnedsättning kan vara meriterande men är inte ett krav så länge du har en vilja att lära dig. Det avgörande är personkemin och att vi trivs ihop.
Arbetstider/omfattning: Arbetspassen är ca 4 timmar och varierar mellan tre till fyra kvällar samt varannan helg. Möjlighet till fler timmar och längre pass finns.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Jag ser fram emot din ansökan och det skulle vara roligt om du även ville presentera dig med en kort film!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
192 71 SOLLENTUNA Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9927296