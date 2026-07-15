Personlig assistent sökes till 14-årig pojke
Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-07-15
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige
Vi söker en trygg, engagerad och omtänksam person som vill arbeta som personlig assistent till en 14-årig pojke med hjärnskada.
Pojken sitter i rullstol och kan inte prata, och behöver därför stöd i alla delar av sin vardag. Arbetet innebär att hjälpa honom hemma, följa med till skolan samt ge stöd i dagliga rutiner som måltider, hygien och aktiviteter.
Han har spasticitet vilket innebär att musklerna ibland blir spända, och därför är det viktigt att du är lugn, tålmodig och lyhörd.
Trots sina utmaningar är han en glad kille som tycker mycket om att läsa böcker, dansa och gå ut på promenader.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Vi söker personal som kan arbeta cirka 70–100%.
Vi söker även timvikarier som kan hoppa in vid behov.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull och pålitlig
Har ett stort hjärta och tålamod
Gillar att arbeta med ungdomar
Är flexibel och kan anpassa dig efter hans behov
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav – det viktigaste är din personlighet och vilja att hjälpa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: annika64sorensen@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skånes Nord Ost Kooperativ Ekonomisk Förening Jobbnummer
10003278