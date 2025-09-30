Personlig assistent sökes till 14-årig kille i Vallentuna
2025-09-30
Studerar du eller har en annan sysselsättning som du vill kombinera med ett extrajobb som
personlig assistent?
Vi söker en flexibel och lugn person som vill jobba extra på vardagseftermiddagar och på helger och lov.
Du kommer få hänga med den här killen på de saker han gör och din arbetsplats är där han är. Vissa dagar tycker han att det är skönt att bara vara hemma och ta det lugnt framför sin Ipad, då måste du vara bekväm med att det inte händer så mycket under de dagarna.
Som assistent behöver du ha en känsla för när du ska ta plats och när du ska hålla dig lite i
bakgrunden. Du behöver ha en förståelse för integritet eftersom arbetsplatsen är i pojkens hem där han bor tillsammans med sin familj. Du som söker bör vara en trygg person som är bra på att skapa goda relationer och ta ansvar.
Vi erbjuder dig ett givande arbete där du blir en stor del av vår tonårskilles utveckling.
Goda lönevillkor, generöst friskvårdsbidrag, utbildning och en otroligt viktig insats för en annan människa får du på köpet!
För den här tjänsten är erfarenhet inget krav, det är din personliga lämplighet som är avgörande och du får lära dig allt du behöver veta på plats. Huvudsaken är att du har ett genuint intresse för att lära känna vår kille!
Tillträde sker omgående eller efter överenskommelse med oss.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR.
Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service.
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
