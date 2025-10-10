Personlig assistent sökes till 13-årig tjej i Täby, Helger
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-10-10
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en glad tjej på 13 år som söker en eller flera personliga assistenter som vill hänga med mig - både hemma och ute på roliga aktiviteter främst på helgerna. Tillsammans hittar vi på saker som gör vardagen rolig och meningsfull! Jag har en intellektuell funktionsnedsättning och behöver stöd i min utveckling och i min vardag. Jag kommunicerar med korta meningar, så du behöver kunna möta mig på ett enkelt och tydligt sätt. Om vi klickar kommer vi att hitta vårt sätt att förstå varandra - och ha kul ihop!
Vad jag gillar:
- Musik och bilar är mina största intressen!
- Jag älskar att gå på teater- och musikföreställningar, sjunga med och lyssna tillsammans med någon.
- Jag tittar gärna på film - ofta samma favorit om och om igen.
- Jag är social och gillar att prata med människor omkring mig, men behöver stöd i kommunikationen.
- Jag älskar att bada och gör det varje vecka!
Vem är du?
- Du jobbar med personlig assistans för att du gillar att stötta andra i deras utveckling.
- Du är en lösningsfokuserad, social och trygg person med barnasinnet kvar.
- Du har körkort - så vi kan göra utflykter tillsammans.
- Du tycker om musik, bad och att hitta på saker.
- Du är lyhörd, har tålamod och gillar att skapa en rolig och trygg vardag tillsammans med mig.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9550901