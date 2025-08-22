Personlig Assistent sökes till 13 årig pojke i centrala Stockholm, kväll &
2025-08-22
Hej!
Jag är en glad kille som älskar att bada, rida, åka båt och vara i skogen eller vid havet. Jag gillar också att läsa, lyssna på musik och kolla på film.
Nu har jag plats för ytterligare en stjärna i mitt grymma assistent-team och jag tycker att du ska söka jobbet. Som personlig assistent ser du till att min vardag funkar och att jag kan leva så självständigt som möjligt. Du kommer att bli en del i ett team som utvecklas tillsammans med mig.
Jag går i skolan söder om stan och bor innanför tullarna.
Person
Jag hoppas att du:
• Kan matcha min energi, men även peppa igång mig eller hjälpa mig hitta lugnet när det behövs. Du är m.a.o empatisk och tålmodig, lyhörd och lekfull.
• Är trygg i dig själv, tar initiativ och tar ansvar. Samtidigt är det lätt för dig att ta instruktioner och be om hjälp när det behövs.
• Gillar att lära dig nya saker och klura ut lösningar. Jag tror att det betyder att du är nyfiken, kreativ och händig. Du behöver också kunna ta in fakta, instruktioner och ny information i olika format.
• Hos mig jobbar mina assistenter dubbelbemanning all tid på dygnet, så du bör tycka om att arbeta i grupp och vara en god kollega.
Förutsättningar
• Du måste vara redo för en långsiktig anställning. Vi kommer att ha kul från första dagen men det tar tid att verkligen lära känna varandra så jag vill att du kommer in med avsikten att stanna i minst 1 år.
• Jag rider 1 dag/veckan. Så du kan inte vara allergisk eller rädd för hästar.
• Du behöver också kunna simma.
• Oavsett vilket ditt förstaspråk är måste du förstå och kunna kommunicera viktig information på svenska utan problem.
Hemma hos mig är alla kön, könsidentiteter, sexuella läggningar, trosuppfattningar, etniciteter och åldrar välkomna.
Tjänsten: ca 30% (möjlighet till extra pass finns). Vi ser gärna att du även kan finnas tillgänglig dagtid så du kan följa med pojken till skolan vid behov.
Schema: 1-2 kvällar/veckan (kl 15:55-21 eller 1630-21) samt varannan helg 830-1430 eller 1430-21. Möjlighet till långpass på helgerna finns om så önskas dvs 830-21)
OBS! Möjlighet finns att jobba mer under loven.
Tillträde: Omgående
Skills Det är absolut inga krav, men en bonus om du:
• Har kompetens kopplad till Epilepsi, TAKK och/eller HLR
• Har jobbat med barn och unga
• Har jobbat inom någon typ av LSS-verksamhet
För mer information om tjänsten, kontakta:camilla.lindh@godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000 kr per år. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR. Du beställer själv registerutdraget.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
