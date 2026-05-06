Personlig assistent sökes till 11-årig tjej strax utanför Jönköping
2026-05-06
Trygg personlig assistent sökes till 11-årig tjej
Vill du vara en viktig del i ett barns vardag och bidra till trygghet, struktur och glädje? Vi söker nu en varm och engagerad vikarie som kan arbeta extra vid behov (timmar) samt eventuellt mer under sommaren när skola och fritids är stängt. Uppdraget gäller ett 11-årigt barn som bor tillsammans med sin familj och två syskon strax utanför Jönköping.
I rollen är det viktigt att du har erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov, helst inom autistspektrat. Du behöver vara flexibel i ditt sätt att arbeta med vår uppdragsgivare men samtidigt ha ett strukturerat grundtänk. Ett lågaffektivt bemötande och förmåga att skapa trygghet och lugn i vardagen är avgörande.
Du är:
rökfri
har körkort (och gärna tillgång till bil)
har möjlighet och intresse av att följa med och motivera till olika aktiviteter
Familjen bor på landet utan direkt tillgång till kollektivtrafik, även om det finns nere i samhället cirka 1,5 km bort. Tillgång till bil kan därför vara en stor fördel. Vi välkomnar både män och kvinnor som är 25 år eller äldre. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid frågor, kontakta arbetsledareIngela Nilsson ingela.nilsson@kooperativetolja.se
AnsökanKänner du att detta skulle passa dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
För anställning krävs utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna direkt då leveransen kan ta tid:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För
Slottsgatan 14
)
553 22 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Ingela Nilsson ingela.nilsson@kooperativetolja.se Jobbnummer 9894348
9894348