Personlig assistent sökes till 11-årig tjej i Klippan
Monument Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2026-06-24
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Monument Assistans AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu engagerade personliga assistenter till en glad och social 11-årig tjej i Klippan. Hon har en medfödd funktionsnedsättning som innebär ett omfattande stödbehov i vardagen. Som personlig assistent blir du en viktig del av hennes vardag och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Tjejen behöver stöd i vardagens alla moment och söker assistenter som är närvarande, initiativrika och ser möjligheter att göra dagarna roliga, innehållsrika och meningsfulla. Du tycker om att hitta på aktiviteter och ser vikten av att inkludera henne i vardagens sysslor och upplevelser utifrån hennes förutsättningar. Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
Ge stöd i personlig omvårdnad och hygien
Hjälpa till vid måltider
Stödja vid förflyttningar och aktiviteter
Bidra till kommunikation och socialt samspel
Skapa en trygg, aktiv och stimulerande vardag
Delta i aktivteter både i och utanför hemmet
Arbeta utifrån rutiner och individuella behov
Vi söker dig som
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd
Har ett positivt förhållningssätt och ett genuint engagemang
Tar egna initiativ och bidrar med idéer och aktiviteter
Tycker om att arbeta med barn och ungdomar
Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
Ser vikten av att inkludera kunden i vardagens alla situationer
Är rökfri
Meriterande
Erfarenhet av personlig assistans
Erfarenhet av arbete med barn eller personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av omvårdnadsarbete
Kunskap om alternativ kommunikation och hjälpmedel
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du varje dag gör skillnad för en annan människa. Du får introduktion, stöd från kollegor och möjlighet att arbeta nära en familj som värdesätter engagemang, trygghet och god omsorg.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
Scheelevägen 17 (visa karta
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Amina Mourtada amina@monumentassistans.se 0793-154765 Jobbnummer
9977967